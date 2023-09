Goldman belässt Auto1 auf 'Neutral' - Ziel 9,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Während der jüngsten Investorenkonferenz "German Corporate Conference" habe der Online-Gebrauchtwagenhändler den Fokus vor allem auf die Rentabilität gelegt und gleichzeitig auf Investitionen in zukünftiges Wachstum verwiesen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Darüber hinaus hätten der Free Cashflow sowie die Prioritäten bei der Kapitalallokation zu den Schwerpunkten des Managements gehört./rum/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 17:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.