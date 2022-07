Goldman belässt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe erneut stark abgeschnitten, schrieb Analystin Nina Dergunova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten auch im zweiten Halbjahr bestehen bleiben./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:03 / MSK Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.