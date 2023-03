Goldman belässt Akzo Nobel auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor den Ende April anstehenden Zahlen sowie wegen Wechselkurseffekten ihre eigenen Prognosen. Für das erste Quartal erhöhte sie deutlich ihre Schätzung für das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit), was sie nun über den Marktkonsens bringe. Ausschlaggebend hierfür seien gestiegene Preise beim Farbe- und Lackekonzern. Zudem dürfte der Absatz dank des China-Geschäfts nicht so stark zurückgegangen sein wie befürchtet./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.