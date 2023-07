Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 146 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die europäischen Luftfahrt- und Rüstungsaktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten weitaus besser als der Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie geht davon aus, dass die Sektorunternehmen im zweiten Quartal ein robustes Margenwachstum verzeichnet und die Stärke ihres Geschäftsmodells vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Kosteninflation und zunehmender geopolitischer Spannungen unter Beweis gestellt haben./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 21:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.