Goldman belässt Adyen auf 'Conviction Buy List' - Ziel 2500 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen nach einer hausinternen Technologie-Konferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Dem Management des Zahlungsabwicklers zufolge stimmen die aktuellen Wachstumstrends mit dem ersten Halbjahr überein, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass sich das Volumenwachstum nicht sichtbar verlangsame, sei ein Beweis dafür, dass die Expansionsstrategie des Konzerns gut funktioniere, folgerte der Analyst./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.