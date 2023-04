Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Richard Edwards rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4,7 Prozent auf Basis konstanter Währungen, womit er vor allem die Schwäche in Nordamerika nach der Yeezy-Trennung reflektiere, aber auch Bestandsräumungen. In China dürften die Erlöse ebenso zurückgegangen sein, in Lateinamerika aber deutlich zugelegt haben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Ziel, dass das operative Ergebnis (Ebit) 2023 die Gewinnschwelle erreiche, habe sich nichts geändert./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 21:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.