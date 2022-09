Goldman belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach einer Investorenkonferenz der US-Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die geringere Nachfrage im Frühsommer verbessere sich wieder, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einer Unternehmenskonferenz. Die Margen dürften im zweiten Halbjahr zwar niedriger ausfallen als im Vorjahr, an den mittelfristigen Margenzielen halte Adidas aber fest./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 15:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.