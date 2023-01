Goldman belässt ABB auf 'Buy' - Ziel 38 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Dies Schweizer Technologiekonzern habe den Bereich Power Conversion zu einem unerwartet niedrigen Preis verkauft, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Stromrichtern scheine sich allerdings zuletzt schlechter entwickelt zu haben als gedacht. Generell handele es sich um einen kleinen Bereich und den letzten auf der offiziellen Verkaufsliste von ABB./tav/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 08:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.