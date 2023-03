Goldman belässt 1&1 auf 'Neutral' - Ziel 16,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "1&1":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Das Schlussquartal beim Mobilfunkanbieter und seinem Mutterkonzern United Internet sei zwar solide ausgefallen, doch der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Analyst Yemi Falana in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anziehende Anlaufkosten für das entstehende Mobilfunknetz dürften den Markt enttäuschen, auch wenn die Bewertung eine Kursstütze sein sollte. Positive Quartalsergebnisse der Webhosting-Tochter Ionos reichten nicht aus, um all dies aufzuwiegen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.