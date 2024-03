Gesco: Sehr günstige Bewertung

Nach Darstellung von SMC-Research musste Gesco im letzten Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang und einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für dieses Jahr wieder einen leichten Umsatzanstieg und eine Gewinnerholung und stuft die Aktie auf der Basis als sehr günstig bewertet ein.

In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe GESCO im letzten Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 560,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das Ergebnis habe noch deutlich stärker gelitten, hier betrage das Minus 38,2 Prozent auf 20,9 Mio. Euro. Allerdings haben sich hier auch in Höhe von 5,1 Mio. Euro nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf die Buchwerte von zwei Beteiligungen niedergeschlagen, die besonders unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (insb. Baukrise) leiden. Bereinigt um diesen Effekt sei der Gewinn „nur“ um 23 Prozent zurückgegangen. Die Gremien haben eine Dividende von 0,40 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) vorgeschlagen, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,3 Prozent entspreche.

Während der Umsatz etwas unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe, habe das Ergebnis ihre Schätzungen leicht übertroffen. Als Reaktion auf die Zahlen und das anhaltend schwierige Umfeld haben sie ihre Schätzungen für 2024 und die Folgejahre etwas reduziert, dennoch erwarten sie für dieses Jahr einen oder mehrere kleine Zukäufe und eine moderate Umsatzsteigerung auf 564,3 Mio. Euro sowie eine Ergebniserholung auf 25,0 Mio. Euro. Dabei haben sie keine Konjunkturerholung eingeplant.

Mittelfristig sehen die Analysten für die Gruppe dank der starken Marktposition der Beteiligungen, der Cashflow-Stärke und der in der Holding aufgebauten Expertise (Exzellenzprogramme sowie M&A) weiterhin sehr aussichtsreiche Entwicklungspotenziale, die in ihrem, leicht abgesenkten, Kursziel von 42,70 Euro zum Ausdruck kommen (zuvor: 44,00 Euro). Mit einem geschätzten KGV24 von 7,6 sei der Titel sehr günstig bewertet. In Summe bekräftigen sie daher trotz der aktuellen konjunkturellen Belastung ihr Urteil „Buy“.

