Gesco: Positiver Diversifikationseffekt

Trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal sieht SMC-Research bei Gesco die Prognose des Managements, die für das Gesamtjahr ein Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau in Aussicht stellt, dank einem positiven Diversifikationseffekt im Portfolio als gut abgesichert an. Für die nächsten Jahre erwartet SMC-Analyst Holger Steffen ein dynamisches Gewinnwachstum, weshalb die Aktie mit einem geschätzten KGV23 von 8,6 stark unterbewertet sei.

Im ersten Quartal 2023 habe GESCO laut SMC-Research den Umsatz um 6,6 Prozent auf 147,3 Mio. Euro gesteigert, habe dabei aber einen deutlichen Gewinnrückgang um 23,7 Prozent auf 6,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das sei vor allem positiven Sondereffekten im Vorjahr geschuldet, bereinigt um diese habe sich das Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau bewegt. Das prognostiziere das Management auch für den Jahresgewinn nach Anteilen Dritter der aktuellen Finanzperiode, der zwischen 32 und 34 Mio. Euro liegen solle, nach 33,8 Mio. Euro in 2022. Für den Umsatz werde ein moderates Wachstum um 3,0 bis 6,5 Prozent erwartet.

Die Analysten sehen diese Prognose als gut abgesichert an. Zwar seien bei einigen Beteiligungen negative Effekte der schwierigen Rahmenbedingungen zu spüren (insbesondere im Geschäft mit der Bau- und Elektroindustrie), aber ein positiver Diversifikationseffekt wirke dem entgegen. So seien die Schwergewichte Setter und SVT weiter auf Wachstumskurs, und auch für Dörrenberg sehe es wegen des Starts von zwei neuen Geschäftsbereichen nicht schlecht aus. Zudem sei letzterer kürzlich ein kleiner Zukauf in den USA gelungen, der in der Prognose des GESCO-Managements für das Gesamtjahr noch nicht enthalten sei.

Die Analysten haben ihre Schätzungen weitgehend beibehalten, die für 2023 einen Umsatz von 620 Mio. Euro und ein Ergebnis von 32,7 Mio. Euro vorsehen – und für die Jahre danach ein starkes Wachstum bei beiden Kennzahlen. Aus der weiteren Umsetzung der Strategie Next Level 25, die den Konzern bis 2025 auf ein Umsatzniveau von 1 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 10 Prozent bringen solle, erwarten sie sehr positive Impulse.

Aus der Abbildung dieser Expansion in ihrem Modell resultiere ein unverändertes Kursziel von 51,50 Euro. Die Analysten sehen die GESCO-Aktie mit einem KGV23 von lediglich 8,6 als stark unterbewertet an und bekräftigen ihr Urteil „Buy“.

