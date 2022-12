GK Software: Starkes Wachstum und steigende Marge

Im dritten Quartal habe die GK Software SE laut SMC-Research ihr Umsatzwachstum weiter beschleunigt und das Ergebnis kräftig verbessert. Aufgrund mehrerer starker Wachstumstreiber erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung und bestätigt seine positive Einschätzung.

Das positive Momentum bei GK Software halte nach Darstellung von SMC-Research an. Im dritten Quartal habe das Unternehmen das Umsatzwachstum sogar weiter beschleunigen können, so dass nach neun Monaten ein Umsatzanstieg um 18 Prozent auf 113,0 Mio. Euro in den Büchern stehe. Das EBIT und das Nettoergebnis habe sogar leicht überproportional verbessert werden können – und das, obwohl der Vorjahreswert von einem hohen positiven Einmalertrag profitiert gehabt habe.

Bemerkenswerterweise schaffe GK diese hohe Umsatz- und Gewinndynamik in einer Phase des Übergangs von Einmallizenzen auf das Subscription-Modell, in welcher eine temporäre Wachstums- und Margenschwäche nicht unüblich sei. Mit dem fortschreitenden Anstieg der wiederkehrenden SaaS-Erlöse, der wachsenden Kundenbasis, aus der erfahrungsgemäß laufend ein hohes Volumen an zusätzlichem Geschäft erwachse, und nicht zuletzt durch die hohe Innovationskraft verfüge GK über mehrere starke Wachstumstreiber, die eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung erwarten lassen. Besondere Erwartungen werden mit der Big-Data-Lösung GK Spot verknüpft, die unter anderem eine neue Dimension der Echtzeit-Personalisierung der Kundenansprache ermöglichen solle und die GK auf den Branchenmessen im Frühjahr präsentieren wolle.

Insgesamt sehen sich die Analysten durch die Q3-Zahlen und die allgemeine Entwicklung von GK in ihrer positiven Einschätzung erneut bestätigt. Nach einer leichten Anhebung ihrer Schätzungen liege das Kursziel nun bei 192,00 Euro, ihr Urteil laute weiterhin „Buy“.

