GESCO: Rekordgewinn 2022

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Jahresüberschuss um 23 Prozent auf über 36 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage spiegele das Zahlenwerk die Erfolge des Portfolioumbaus sowie der bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 wider. Wie der Vorstand sei der Analyst daher zuversichtlich, dass sich die Industriegruppe mit der nachhaltig unter Beweis gestellten Krisenresilienz und der guten Marktpositionierung der Tochtergesellschaften weiterhin erfolgreich entwickeln werde. Der Konzern verfüge bei einer Eigenkapitalquote von 58 Prozent über eine Barliquidität von gut 36 Mio. Euro zum Bilanzstichtag und sei damit sowohl für organisches Wachstum als auch für Akquisitionen gut aufgestellt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel leicht auf 46,50 Euro (zuvor: 48,00 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



