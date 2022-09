Francotyp-Postalia: Starkes Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Francotyp-Postalia":

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) von diversen positiven Sondereffekten und einer immer stärkeren Wirkung des Transformationsprogramms profitiert und alle relevanten Kennzahlen gesteigert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich die deutlich verbesserte Kostenstruktur in einem signifikanten Anstieg sowohl der ausgewiesenen als auch der zusätzlich publizierten, um Sondereffekte bereinigten normalisierten EBITDA-Marge niedergeschlagen. Zudem arbeite FP angesichts der massiven Preissteigerungen bei Mikrochips derzeit an Lösungen, um diese künftig zu günstigeren Konditionen beziehen zu können. Nach Meinung des Analysten falle vor allem im laufenden, aber auch im kommenden Geschäftsjahr noch größerer Einmalaufwand an. Dies betreffe zum einen die Integration der Azolver-Gruppe, die dann ab 2023 auch nennenswerte EBITDA-Beiträge beisteuern solle und zum anderen die im vierten Quartal startende, schrittweise Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems. Insgesamt bekräftige GSC die Einschätzung, dass FP den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin erfolgreich voranschreiten werde. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 6,20 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.09.2022, 10:20 Uhr)



