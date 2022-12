Francotyp-Postalia: Starkes Q3

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die Francotyp-Postalia Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) auch durch Sondereffekte bedingt besser als zunächst erwartet entwickelt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage spiele im Zahlenwerk von Francotyp (FP) neben Sondereffekten die Erstkonsolidierung der zum Ende des ersten Quartals 2022 übernommenen Azolver-Gesellschaften eine Rolle. Aber auch auf Basis der von FP berichteten normalisierten Zahlen stehe immer noch ein von allen drei Geschäftsbereichen getragenes rund 15-prozentiges Umsatzwachstum sowie eine von 11,3 auf 12,0 Prozent verbesserte EBITDA-Marge in den Büchern. Der Free Cashflow habe sich gar um glatte 50 Prozent verbessert. In der erfreulichen Entwicklung zeige sich zudem deutlich der Erfolg des Transformationsprogramms FUTURE@FP. Dies betreffe zum einen die Umsatzseite mit daraus resultierenden Skaleneffekten. Zum anderen seien die Kostenquoten trotz teils erheblicher Preissteigerungen vor allem bei Material und Energie sowie Einmalbelastungen im Zusammenhang mit den M&A-Aktivitäten und der laufenden Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems in Summe verbessert worden. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 6,50 Euro (zuvor: 6,20 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.12.2022, 13:05 Uhr)



