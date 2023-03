Ermittlungen in Duftstoffbranche hartes Stück Arbeit - Bernstein

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Untersuchungen mehrerer Wettbewerbsbehörden auf etwaige Kartellabsprachen in der Duftstoffe- und Aromenbranche als ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen bezeichnet. So hätten die vier Großen der Branche - Givaudan