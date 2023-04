Edel: Ergebniswachstum setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "Edel":

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Edel SE & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.09.) den Umsatz um über 10 Prozent auf gut 277 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Umsatzguidance von 250 bis 260 Mio. Euro übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen auch die unterjährig angehobene Nettoergebnis-Guidance von 10 bis 15 Mio. Euro mit 12,38 Mio. Euro erreicht. Dabei sei es gelungen, die gestiegenen Aufwendungen größtenteils weiterzugegeben, so dass das Unternehmen trotz steigender Energie- und Materialkosten die Margen leicht verbessert habe. Laut GBC profitiere das Unternehmen von den zwei großen Trends Musikstreaming und dem Wiederaufleben des Vinyl-Marktes. Demnach gehe das Analystenteam davon aus, dass Edel auch zukünftig an den derzeit bestehenden Wachstumstrends teilhaben werde und erwarte Umsatzerlöse von 298,00 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022/23, gefolgt von 316,18 Mio. Euro in 2023/24. Beim EBITDA prognostiziere GBC für 2022/23 einen Wert von 33,79 Mio. Euro (GJ 2021/22: 30,96 Mio. Euro) und 36,39 Mio. Euro im Jahr 2023/24. Die Nettoergebnis-Guidance belaufe sich auf 10,0 bis 15,0 Mio. Euro. Hier schätze das Analystenteam, dass der obere Bereich der Prognose erreicht werde. Aufgrund der höheren Prognosen heben die Analysten das Kursziel auf 9,50 Euro (zuvor: 9,10 Euro) an und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.04.2023, 10:35 Uhr)



