EasyMotionSkin Tec: Marktposition gestärkt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die EasyMotionSkin Tec AG durch die Übernahme der milongroup das Portfolio von Gesundheits- und Sportlösungen deutlich erweitert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage plane das Unternehmen, die Verkaufsstrategie um ein Miet- und Abonnementmodell zu erweitern, um langfristiges Umsatzwachstum zu generieren. Demnach prognostiziere das Analystenteam Umsatzerlöse von 10,02 Mio. Euro im Jahr 2023 und 22,11 Mio. Euro im Jahr 2024. Diese Prognosen beinhalte noch nicht die Übernahme der milongroup. Der Unternehmenswert der milongroup werde auf 111,98 Mio. CHF geschätzt. Die milon-group habe im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 29,44 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 1,02 Mio. Euro erzielt. Die Integration der Akquisition stärke nun EasyMotionSkin als ganzheitlichen Gesundheitsanbieter im B2B- und B2C-Segment. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2024“-Studie das Kursziel von 15,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2024, 16:32 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.02.2024 um 16:06 Uhr fertiggestellt und am 06.02.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/28817.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.