EQS: Potenzial mit Whistleblowing-Lösungen

Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research besitzt die EQS Group AG wegen der mittlerweile in Kraft getretenen Whistleblower-Richtlinie in Deutschland große Wachstumschancen. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei Deutschland für die EQS Group der mit Abstand wichtigste Markt. Entsprechend positiv solle sich die zweite Jahreshälfte präsentieren, nachdem die Unternehmen nun die gesetzliche Vorgabe zu befolgen haben. Hier dürfe gegen Jahresende eine weitere Beschleunigung des Wachstums eintreten. Aber nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig bringe die neue Gesetzgebung deutliches Wachstumspotenzial mit sich. Die zeitliche Verzögerung bei der nationalen Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie habe aber auch bei der EQS Group zu einer Verschiebung der ursprünglich für 2025 ausgegebenen Ziele um 12 bis 18 Monate geführt. Dennoch sei der Analyst überzeugt dass die Gesellschaft ihre Wachstumsziele in der Zukunft erreichen könne, wenn auch etwas später als ursprünglich geplant. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 32,50 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



