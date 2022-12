EQS Group: Steigende Margen erwartet

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) angepasst und erwartet nun für 2022 ein auf 25 Prozent vermindertes Umsatzwachstum, nachdem das Unternehmen zuvor von 30 bis 40 Prozent ausgegangen war. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde zudem beim EBITDA nun ein Wert von 6 Mio. Euro (zuvor: 6 bis 10 Mio. Euro) erwartet. Hintergrund für die Guidance-Anpassung sei die Verschiebung der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht. Das Gesetz solle noch dieses Jahr verabschiedet werden, jedoch dürfe der hieraus resultierende Umsatzeffekt deutlich geringer als bisher erwartet ausfallen. Im Rahmen der Verschiebung der Gesetzesumsetzung habe das Analystenteam die Prognose angepasst und erwarte nun Umsatzerlöse von 62,80 Mio. Euro (zuvor: 69,91 Mio. Euro) im Geschäftsjahr 2022, gefolgt von 83,00 Mio. Euro (zuvor: 90,30 Mio. Euro) im Jahr 2023.

Das Umsatzwachstum solle laut GBC durch die Megatrends Digitalisierung, Regulierung und auch von steigenden ESG-Anforderungen getrieben werden. Die angepasste Umsatzerwartung wirke sich auch auf die Ergebnisentwicklung aus. Demnach prognostiziere das Analystenteam ein EBITDA im Jahr 2022 von 6,06 Mio. Euro (zuvor: 7,73 Mio. Euro) und 2023 dann 10,87 Mio. Euro (zuvor: 19,82 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund eines angepassten DCF-Modells senken die Analysten jedoch das Kursziel auf 40,75 Euro (bisher: 43,95 Euro) und vergeben weiter das Rating „Kaufen“.



