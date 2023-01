Deutsche Grundstücksauktionen: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) mehr als 1.200 Objekte verkauft, mit Netto-Aufgeldern von 12,3 Mio. Euro die Rekordwerte der beiden Vorjahre erwartungsgemäß aber nicht erreicht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Wert für die Netto-Aufgelder unter der Schätzung von GBC gelegen. Zudem lasse die Entwicklung der regionalen Tochtergesellschaften auf einen entsprechenden Verlauf auf Ergebnisebene auch bei DGA schließen. Demnach passe das Analystenteam die Top-Line-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Angesichts der aktuell für die das Unternehmen unverändert schwierigen Rahmenbedingungen nehme GBC zudem deutliche Anpassungen für die Schätzperioden 2023 und 2024 vor. Angelehnt an die Entwicklung der vergangenen drei Quartale, in dem ein durchschnittlicher Objektumsatz von rund 27 Mio. Euro pro Quartal erreicht worden sei, rechne das Analystenteam für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Objektumsatz von rund 105 Mio. Euro und für 2024 von 125 Mio. Euro. Parallel hierzu werde von einem sichtbar niedrigeren Nachsteuerergebnis ausgegangen. In der Folge nehmen die Analysten die deutliche Prognoseanpassung in ihr DCF-Modell auf und senken das Kursziel auf 23,55 Euro (bisher: 27,20 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



