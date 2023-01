Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 180 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 200 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem harten Achterbahnjahr für den europäischen Automobilsektor sei nicht damit zu rechnen, dass das Umfeld wesentlich einfacher wird, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Volkswirtschaften der EU und der USA steuerten auf eine Rezession zu, die Inflation stelle immer noch eine Belastung dar und die Verfügbarkeit von Halbleitern dürfte die Produktion weiterhin einschränken. Insgesamt rät er Anlegern zu selektiven Investments in diesem Sektor./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.