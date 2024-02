Deutsche Bank senkt Ziel für Stellantis auf 32 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Halbjahreszahlen von 38 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass das zweite Halbjahr von einer negativen Produktmix und starkem Währungsgegenwind geprägt war. Der Autobauer sei Kostenführer, habe aber so seine Herausforderungen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.