Deutsche Bank senkt Ziel für Software AG auf 25 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Software AG von 33 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem Druck des zunehmenden konjunkturellen Gegenwinds und wohl weiter steigender Zinsen auf die Bewertungen bleibe er für europäische Technologie- und Softwaretitel vorsichtig, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die Hersteller konjunktursensibler Unternehmenssoftware erschienen überbewertet. Daher bevorzuge er im internationalen Vergleich günstige Titel mit unternehmensspezifischen Erfolgs- und Transformationsstories wie etwa SAP und Capgemini./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.