Deutsche Bank senkt Ziel für Siltronic auf 65 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum ersten Quartal von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wafer-Produzent habe für das zweite Halbjahr keine Erholung des Marktes prognostiziert, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachrichten von Siltronic und Sumco ließen darauf schließen, dass Kunden später als ursprünglich vereinbart beliefert werden wollen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.