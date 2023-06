Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens Energy auf 20 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 26 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Energietechnikkonzern habe eine weitreichende Gewinnwarnung abgegeben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung mache ihm etwas Sorgen in Bezug auf die Bilanz. Die Bewertung der Papiere mache nun zwar einen attraktiveren Eindruck, aber die Unsicherheiten blieben einfach zu groß./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.