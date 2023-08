Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens Energy auf 18 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. "Vom Winde verweht", schrieb Analyst Gael de-Bray mit Blick auf eine milliardenschwere Abschreibung und einen dreistelligen Millionenverlust im dritten Geschäftsquartal. Er habe die Schätzungen für die Windkrafttochter Siemens Gamesa des Energietechnikkonzerns erneut gesenkt, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 06:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.