Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens Energy auf 17 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Energiekonzern dürfte nach den drei starken vergangenen Quartalen am 15. November über ein relativ verhaltenes Schlussquartal 2022/23 berichten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus sollte indes auf dem Wachstums- und Margenausblick für das neue Geschäftsjahr liegen. Die Investoren warteten auf eine Bestätigung, dass die Verluste im Windturbinengeschäft eingedämmt worden seien. Er sehe hier allerdings das Risiko weiterer Rückstellungen und Gefahren für die Bonität des Unternehmens./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 06:58 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.