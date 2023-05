Deutsche Bank senkt Ziel für Sartorius auf 443 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Sartorius Vz



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 530 auf 443 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe angesichts der Sorgen um den Abbau von Lagerbeständen die Kurve noch nicht genommen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte wohl gesenkt werden und auch am Markt werde dies größtenteils schon erwartet./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 07:22 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.