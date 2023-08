Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 32 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 38 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller habe die Erwartungen im zweiten Quartal verfehlt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Während die Geschäftsentwicklung in den Sparten Technologies und Processing solide gewesen sei, habe die Sparte Steel Production enttäuscht. Dies sei denn auch der Grund für seine Kurszielsenkung./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 06:55 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.