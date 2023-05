Deutsche Bank senkt Ziel für New Work auf 155 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "New Work":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für New Work nach Zahlen zum ersten Quartal von 165 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Betreiberin des sozialen Netzwerks Xing seien schlechter gewesen als befürchtet, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für das operative Ergebnis (Ebitda). Eine nur langsame Erholung bleibe ein Risiko für das Unternehmen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.