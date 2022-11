Deutsche Bank senkt Ziel für Morphosys auf 13 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Morphosys nach Zahlen zum dritten Quartal von 18 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bleibt in einer am Freitag vorliegenden Studie vorsichtig gestimmt für das Biotech-Unternehmen. Ein klarer Weg zur nachhaltigen Profitablität sei angesichts der Beeinträchtigungen durch den Krebsantikörper Monjuvi nicht absehbar. Das Wertpotenzial von Constellation Pharma nach der Übernahme sei derweil noch unklar./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 06:41 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.