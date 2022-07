Deutsche Bank senkt Ziel für Microsoft auf 330 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 350 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und rechne im laufenden Geschäftsjahr mit einer zunehmenden Dynamik, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte aber seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2022/23 unter Verweis auf den Ausblick sowie das Umfeld ein wenig./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.