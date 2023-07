Deutsche Bank senkt Ziel für Grand City auf 8 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grand City Properties von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wird in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistischer für den deutschen Wohnimmobilien-Sektor, der die Talsohle erreicht haben sollte. Er sieht gute Chancen, dass sich die Hauspreise im zweiten Halbjahr stabilisieren und Kapitalerhöhungen umgangen werden können. Bei Grand City rechnet er damit, dass die Unabhängigkeit des Unternehmens abnimmt. Die dominante Rolle des Mutterkonzerns Aroundtown sieht er negativ./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 04:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.