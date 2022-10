Deutsche Bank senkt Ziel für Fresenius auf 25 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius vor Zahlen von 28 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern dürfte schwache Resultate vorlegen und seine Prognosen abermals kappen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zumindest sei zu erwarten, dass das neue Management nunmehr das untere Ende des Zielkorridors anvisiere. Der Experte sieht auch die Markterwartungen für 2023 unter Druck./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:10 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.