Deutsche Bank senkt Ziel für Diageo auf 2750 Pence - 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor dem am 15. November anstehenden Kapitalmarkttag von 2950 auf 2750 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Es sei unwahrscheinlich, dass der Spirituosenhersteller seine mittelfristigen Prognosen für Umsatz und Ergebniswachstum aus eigener Kraft ändern werde, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht wegen des verlangsamten Wachstums in den USA und Europa eher wachsende Risiken für 2024. Die Konsensschätzungen sind ihm zufolge zu hoch./ck/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 06:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.