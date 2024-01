Deutsche Bank senkt Ziel für Diageo auf 2450 Pence - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2470 auf 2450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Es sei für den Spirituosenhersteller keine gute Nachricht, wenn es keine Neuigkeiten gebe, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daten aus der Branche und von einzelnen Unternehmen aus dem Sektor deuteten darauf hin, dass sich die Nachfrage nach Spirituosen nach der Gewinnwarnung von Diageo im November 2023 weiter verschlechtert habe./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.