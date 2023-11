Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen zum dritten Quartal von 8 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer sei mit Blick auf die Geschäftsentwicklung noch nicht über dem Berg, schrieb Analystin Marlene Eibensteiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei deutlich gestiegen, hinzu kämen angesichts des immer noch schwierigen Marktumfeldes weitere Herausforderungen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:42 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.