Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Börse auf 206 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 208 auf 206 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Ausblicksanhebungen 2022 dürfte der Börsenbetreiber dank eines starken Schlussquartals auch die jüngste Zielsetzung übertroffen haben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der nun hohen Vergleichsbasis dürfte auch 2023 ein sehr gutes Jahr für die Eschborner werden, vor allem dank eines stark steigenden Zinsüberschusses sowie eigener Wachstumsinitiativen. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe sein bevorzugter europäischer Branchentitel./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 06:51 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.