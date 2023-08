Deutsche Bank senkt Ziel für Aurubis auf 98 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach Quartalszahlen von 100 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Vorsteuerergebnis (EBT) des Kupferkonzerns habe im Rahmen seiner Erwartung und der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das Management an seinem EBT-Ausblick für 2022/23 festhalte, bedeute dies, dass im vierten Geschäftsquartal keine größere Erholung komme. Dies dürfte die Markterwartungen für 2022/23 und 2023/24 belasten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 07:00 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.