Deutsche Bank senkt Ziel für ArcelorMittal auf 38 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 49 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem weiteren soliden Quartal des Stahlkonzerns, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun berücksichtige er aber seine jüngsten Preis- und Kostenschätzungen, welche die gestiegenen Risiken widerspiegelten, und senke seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.