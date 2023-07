Deutsche Bank senkt Ziel für ArcelorMittal auf 34 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Quartalszahlen von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern dürfte sich besser als im ersten Jahresviertel und insgesamt solide entwickelt haben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Aufgrund des schwächeren chinesischen Marktes und einer ungünstigen Entwicklung der Eisenerzpreise habe er jedoch seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2023 bis 2025 reduziert./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 06:43 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.