Deutsche Bank senkt Ziel für Amazon auf 155 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Amazon von 174 auf 155 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn habe sich die Nachfrage im Kerngeschäft des Onlinehändlers vergleichsweise gut gehalten, doch auch Amazon sei nicht immun gegen Rezessionssorgen, schrieb Analyst Lee Horowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher revidierte er seine Umsatzschätzungen vor den anstehenden Quartalszahlen etwas nach unten./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 09:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.