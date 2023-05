Deutsche Bank senkt Ziel für AMS-Osram auf 6,50 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 7,50 auf 6,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sensorenhersteller, der gerade sein Top-Management umbaue, stehe vor großen Herausforderungen wie dem Abfluss von Barmitteln und einer hohen Verschuldung, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin bringe der neue Konzernchef Aldo Kamper von seinem früheren Arbeitgeber Leoni viel Erfahrung mit Blick auf finanzielle Umstrukturierungen mit. Doch der zur Erreichung der angestrebten operativen Ergebniserholung nötige Stellenabbau werde nicht einfach./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:00 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.