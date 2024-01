Deutsche Bank senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel hoch auf 315 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 275 auf 315 Euro angehoben. Analyst Falko Friedrichs begründete die Abstufung der Aktien mit einer hohen Bewertung. So belaufe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 49. "Das lässt keinen Spielraum für etwaige Enttäuschungen", schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorgen bereiteten der fortgesetzte Lagerabbau im Segment Bioprocess Solutions und die anhaltende Schwäche im Laborgeschäft./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 06:54 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.