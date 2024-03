Deutsche Bank senkt Lufthansa auf 'Hold' und Ziel auf 8,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 8,80 Euro gesenkt. Die Fluggesellschaft habe einen schwierigen Start ins Jahr 2024 gehabt, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei der Vorlage der Jahreszahlen Anfang März habe die Airline eine Fortsetzung des schwächeren Trends des Durchschnittserlöses pro Leistungseinheit vom Schlussquartal auch im ersten Jahresviertel thematisiert. Dabei dürften die Streiks und deren Auswirkungen auf die kurzfristigen Buchungen nicht gerade geholfen haben./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 07:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.