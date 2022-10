Deutsche Bank senkt FMC auf 'Sell' - Ziel runter auf 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenus Medical Care (FMC) vor Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 24 Euro gesenkt. Die Aussichten des Dialyseanbieters seien weiter trübe und die Markterwartungen viel zu hoch, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein beträchtlicher Arbeitskräftemangel belaste, und auch die Covid-bedingte Übersterblichkeit von Patienten dürfte zum Winter wieder zunehmen. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen und rechnet - im Gegensatz zum Markt - nunmehr nicht mehr mit einem Zuwachs beim bereinigten Nettogewinn im kommenden Jahr./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:10 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.