Deutsche Bank lässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 202 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die starken Umsätze des Börsenbetreibers und hält die hochgesetzten Jahresziele nach wie vor für "konservativ". Damit aber könne sich der Dax-Konzern eine etwas höher als erwartete Kosteninflation durchaus leisten. Die Aktie ist sein "Top Pick" im Bereich der Finanzdienstleister./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.