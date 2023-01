Deutsche Bank lässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 167 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit durchwachsenen Ergebnissen des Technologiekonzerns. Den aus eigener Kraft erzielten Umsatz dürften die Jenaer zwar um 8 Prozent gesteigert haben, das operative Ergebnis (Ebit) sei aber voraussichtlich um 17 Prozent zurückgegangen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 06:35 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.