Deutsche Bank hebt Ziel für Zalando auf 33 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane begründete das neue Kursziel mit mehr Klarheit bezüglich der Renditen am Anleihemarkt, weniger Bedenken bezüglich der Inflation und einer mittlerweile weniger tief erwarteten Rezession in Europa. Die Marktschätzungen für den Online-Modehändler im Jahr 2023 erschienen bereits auf einem vernünftigen Niveau, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 14:39 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.